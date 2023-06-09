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В России     12.06.2023 08:52

Подписан контракт между добровольческим отрядом «Ахмат» и Минобороны России

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Теги:  Ахмат  отряд  добровольцы  СВО  Минобороны  контракт 

12 июня — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, - сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Как сообщил после подписания контракта заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким, ранее "для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и Министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов. Приказом определено, что до 1 июля должны быть подписаны контракты, которые будут определять всю нашу (Минобороны - ред.) дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг. И, кроме того, в соответствии с ним на участников добровольческих отрядов распространяются все меры социальной защиты и права для семей военнослужащих".

Фото (скрин с видео) - Минобороны


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Теги: 
Ахмат  отряд  добровольцы  СВО  Минобороны  контракт 

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