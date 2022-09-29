13:23 В России Подписание договоров о вступлении в РФ новых территорий состоится 30 сентября
10:48 Город (Москва и область) Перекрыты 30 сентября в центре Москвы будут многие улицы и набережные
10:30 Другое Скидки на квартиры в России достигли 30–40%
10:16 Происшествия 608 тысяч пользующихся телефоном за рулем водителей выявили в Москве за январь-август
17:58 Другое Заявление МИД России в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
10:12 В России Почему призывают не служивших и запасников старше 45 лет - военком
09:30 В России Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине