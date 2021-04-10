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В России     10.04.2021 10:22

Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля

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Теги:  поезда  Ласточка  Россия  Белоруссия  РЖД 

10 апреля. Mossovetinfo.ru — Две пары пятивагонных поездов «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезда будут курсировать ежедневно отправляться из пункта отправления и прибывать в пункт назначения «Ласточки» будут по зеркальному расписанию дважды в день.

Кроме того, с 13 апреля будет увеличено количество пассажирских поездов между Россией и Белоруссией. Продажи билетов на дополнительные поезда стартует с 13 апреля.

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Карта места

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Теги: 
поезда  Ласточка  Россия  Белоруссия  РЖД 

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