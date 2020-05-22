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В России     22.05.2020 14:55

Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в России в мае - Голикова

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Теги:  коронавирус 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в России в мае. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое проводит президент России Владимир Путин.

По официальным данным, в России на утром 22 мая зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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