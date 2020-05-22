22 мая. Mossovetinfo.ru – Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в России в мае. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое проводит президент России Владимир Путин.



По официальным данным, в России на утром 22 мая зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.