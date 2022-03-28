Полномочия Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств продлило правительство России

28 марта. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Зураба Церетели в должности президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет.



Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года.