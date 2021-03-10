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В России     10.03.2021 17:49

Попова: в России нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса

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Теги:  Анна Попова  коронавирус  COVID-19  вакцинация  дети 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не проводится вакцинации детей от коронавируса, так как в этом нет необходимости, сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, необходимости в вакцинации детей от коронавируса нет, потому что они легче переносят заболевание. Даже при отсутствии симптомов у них вырабатывается иммунитет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при сохранении существующих темпов вакцинации, коллективный иммунитет в стране выработается к августу.

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Теги: 
Анна Попова  коронавирус  COVID-19  вакцинация  дети 

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