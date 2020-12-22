22 декабря. Mossovetinfo.ru - Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании и ряде других стран, в России не обнаруживался, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



«Мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», - приводит слова Поповой «Интерфакс».



Глава Роспотребнадзора также отметила, что, судя по доступным материалам, опубликованным Великобританией, мутировавший штамм коронавируса был выявлен еще в июне текущего года, однако они проявлялись лишь в 6% случаев.



При этом, Попова отметила, что обе существующие российские вакцины, и «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», судя по словам разработчиков, буду эффективны против мутировавшего варианта вируса также, как против обычного COVID –19.



Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако пока нет никаких данных, чтобы утверждать, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализаций.



Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного коронавируса и на 71% более заразен. Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии.



Ряд стран в связи с выявлением нового штамма прекратил авиасообщение с Великобританией. Такое же решение принял российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостанавлено с 00:00 часов вторника, 22 декабря.