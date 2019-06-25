25 июня. Mossovetinfo.ru – Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будет повышено с 50 до 10 тысяч рублей, сообщил на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Пособие будут выплачивать малообеспеченным семьям. В настоящее время подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с 1Ж,5 до 2 минимальных прожиточных минимумов на человека. Это позволит увеличить число семей, которые будут получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка.
Медведев также сообщил, что с 1 июля почти вдвое будет увеличено пособие трудоспособным родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом.
Кроме того, отдельные меры приняты для повышения рождаемости на Дальнем Востоке. Там введена единовременная выплата при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, а также введен региональный маткапитал при рождении второго ребенка.
Медведев напомнил, что вопрос о повышении размеров ежемесячного пособия на детей с 1,5 до 3 лет был поднят в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.
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