5 июня. Mossovetinfo.ru – Последствия аварии с разливом дизельного топлива в Норильске будут ликвидированы за счет компании «Норникель», пообещал на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава компании Владимир Потанин.
На вопрос Путина, в какую сумму обойдется ликвидация последствий аварии, Потанин заявил, что речь идет о «миллиардах и миллиардах рублей».
«Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, я думаю, десять миллиардов и более», - заявил глава «Норникеля».
При этом, Потанин подчеркнул, что для восстановления пострадавшей экосистемы будут использованы самые лучшие технологии.
В свою очередь, Путин отметил, что, если бы резервуар, из которого пролилось дизельное топливо, вовремя заменили, это обошлось бы намного дешевле, и аварии бы не произошло.
В связи с этим, Путин поручил Росприроднадзору совместно с МЧС и правоохранителями «скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны».
В случае необходимости на подобных объектах ведомства должны провести проверки.
Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.
В связи с аварией в Красноярском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По факту разлива топлива возбуждены уголовное дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод», которые объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности.
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