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В России     24.04.2019 11:59

Потребление алкоголя в России за 8 лет снизилось в два раза

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Теги:  алкоголь  потреление алкоголя  Минздрав 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Потребление алкоголя на душу населения с 2011 года снизилось в России в 2 раза – с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании коллегии министерства.

Скворцова отметила, что сокращение потребления алкоголя привело к сокращению числа алкогольных отравлений. Кроме того, сократилось число заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, что выразилось в снижении смертности трудоспособных мужчин на 18% с 2012 года.


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Теги: 
алкоголь  потреление алкоголя  Минздрав 

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