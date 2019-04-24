24 апреля. Mossovetinfo.ru – Потребление алкоголя на душу населения с 2011 года снизилось в России в 2 раза – с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании коллегии министерства.



Скворцова отметила, что сокращение потребления алкоголя привело к сокращению числа алкогольных отравлений. Кроме того, сократилось число заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, что выразилось в снижении смертности трудоспособных мужчин на 18% с 2012 года.