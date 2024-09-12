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В России     30.09.2024 11:50

«Правда на нашей стороне»- обращение Путина о целях СВО

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Теги:  СВО  новые регионы  ДНР  ЛНР  Херсонская  Запорожская  Путин  обращение  Россия  Украина  территории  историческое единство 

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения в состав страны новых регионов и заявил, что все поставленные цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — подчеркнул он, напомнив, что СВО носит освободительный характер.

Президент также подчеркнул, что события последних лет подтвердили необходимость проведения спецоперации, поскольку Украина с 2014 года готовилась к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем.

«На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.
Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты.

С праздником, дорогие друзья! С Днём воссоединения!», - сказал Путин в своем видеообращении опубликованном пресс-службой Кремля.

12 июля 2021 года Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» в которой отмечается, что современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.

30 сентября 2022 года, выступая в московском Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Президент России Владимир Путин заявил, что люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда и призвал киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

14 июля 2024 года Президент России назвал условия для мира и прекращения боевых действий на Украине, в числе которых, как заявил Путин, «полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Причём со всех территорий, в пределах административных границ до вступления в РФ. Также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО».

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Теги: 
СВО  новые регионы  ДНР  ЛНР  Херсонская  Запорожская  Путин  обращение  Россия  Украина  территории  историческое единство 

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