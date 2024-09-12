30 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения в состав страны новых регионов и заявил, что все поставленные цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — подчеркнул он, напомнив, что СВО носит освободительный характер.
Президент также подчеркнул, что события последних лет подтвердили необходимость проведения спецоперации, поскольку Украина с 2014 года готовилась к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем.
«На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.
Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты.
С праздником, дорогие друзья! С Днём воссоединения!», - сказал Путин в своем видеообращении опубликованном пресс-службой Кремля.
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Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев
» в которой отмечается, что современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.
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, что люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда и призвал киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
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