30 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения...

25 сентября — Mossovetinfo.ru — Агрессию против России любого государства при поддержке ядерного государства предл...

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Запад давно снял ограничения н...