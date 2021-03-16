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В России     16.03.2021 16:40

Правила сдачи экзамена на права изменятся в России с 1 апреля

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Теги:  экзамены  водительские права  изменения 

16 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, сообщает портал Аutonews со ссылкой на пресс-службу МВД.

По новым правилам будут объединены два этапа сдачи экзамена: «площадка» и «город». Кроме того, теперь кандидаты на получение прав не будут знать маршрута, на котором будет сдаваться экзамен, им будет известен лишь приблизительный список улиц, на которых может проходить экзамен.

Данные изменения направлены на то, чтобы исключить «натаскивание» кандидата на отработку отдельных упражнений на площадке и заучивание конкретных маршрутов. В конечном счете это должно изменить подход автошкол к обучению практическому вождению.

Ранее МВД предложило внести в административный регламент по проведению экзамена на получение водительских прав, список необходимых навыков вождения

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Теги: 
экзамены  водительские права  изменения 

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