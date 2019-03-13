13 марта. Mossovetinfo.ru – В связи со вспышкой отравлений пищевыми продуктами в детских садах Москвы в конце 2018 года, вице-премьер Алексей Гордеев поручил контролирующим ведомствам подготовить предложения по усилению контроля за поставками в государственные социальные учреждения, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что предложения по усилению контроля за поставками продуктов в школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения поручено разработать Роспотребназдозру, Роскачеству, Минсельхозу, Минфину и Федеральной антимонопольной службе. При этом предложения должны касаться не только поставок продуктов в социальные учреждения, но и в целом оказания услуг общественного питания в таких учреждениях.
В частности, обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований продуктов с высоким риском фальсификации.
В тоже время участники рынка опасаются, что введение дополнительных мер контроля увеличит расходы производителей, в результате чего мелкие и средние поставщики вынуждены будут уйти с рынка.
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