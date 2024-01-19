Правительство одобрило изменения касающиеся легализации российских и иностранных документов

27 января — Mossovetinfo.ru — На заседании Правительства одобрен законопроект, который касается упрощения использования российскими гражданами иностранных документов, законопроект внесён в Государственную Думу, сообщает сайт правительства. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. Они помогут гражданам быстро и удобно проходить процедуры подтверждения личных документов.



Речь идёт о корректировках законодательства, которые, в частности, позволяют подтвердить подлинность полученных за рубежом документов не только в Москве, но и почти в 40 областных, краевых и республиканских центрах, где есть территориальные подразделения Министерства иностранных дел. Это касается в том числе дипломов, свидетельств о браке и рождении детей.



Меняется и порядок запроса официальных бумаг из другого государства. Например, когда посетить его затруднительно. Теперь пошлина за это будет взиматься не автоматически, а только в случае, если такая операция осуществима.