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В России     01.12.2022 10:44

Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации

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Теги:  газификация  решение  бессрочно  власть  эффективность 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - По поручению Президента России правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Лю этом сообщают официальные источники информации правительства.

Принятое решение позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков а медицинским и образовательным организациям расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.

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Теги: 
газификация  решение  бессрочно  власть  эффективность 

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