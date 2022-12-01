Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации

1 декабря. Mossovetinfo.ru - По поручению Президента России правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Лю этом сообщают официальные источники информации правительства.



Принятое решение позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков а медицинским и образовательным организациям расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.