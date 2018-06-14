14 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ в четверг, 14 июня, рассмотрит вопрос об изменении пенсионного возраста, следует из анонса заседания кабинета министров, опубликованного на сайте правительства.
В правительстве рассмотрят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Ранее СМИ сообщали, что правительство планирует начать повышение пенсионного возраста с 2019 года и предлагает повышать его по году в год. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин должен стать равным 65 годам, для женщин – 63 годам.
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