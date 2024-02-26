Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 7,5% для более 4 миллионов человек

7 марта — Mossovetinfo.ru — C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Постановление от 5 марта 2024 года №262 утвердило Правительство.



Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля.



В целом решение затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.



Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.