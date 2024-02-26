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В России     07.03.2024 11:16

Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 7,5% для более 4 миллионов человек

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Теги:  социальные пенсии  индексация 

7 марта — Mossovetinfo.ru — C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Постановление от 5 марта 2024 года №262 утвердило Правительство.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля.

В целом решение затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

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Теги: 
социальные пенсии  индексация 

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