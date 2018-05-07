7 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ ушло в отставку в полном составе после вступления в должность президента России Владимира Путина. Указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.



Согласно конституции, правительство уходит в отставку в день вступления в должность Президента России.