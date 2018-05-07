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В России
07.05.2018, 14:39
Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
7 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает пресс-службе Кремля. ...
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В России
07.05.2018, 13:38
Правительство РФ ушло в отставку
7 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ ушло в отставку в полном составе после вступления в должность президента России Владимира Путина. Указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ...
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В России
07.05.2018, 12:24
Владимир Путин вступил в должность президента России
7 мая. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония прошла 7 мая в Большом в Андреевском зале Кремлевского дворца. Как сообщается на сайте Кремля, в соот...