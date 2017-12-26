26 декабря. Mossovetinfo.ru – Правительство России присудило премии в области культуры за 2017 год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Всего присуждено 12 премий в размере 2 миллионов рублей каждая. Премии присуждены «за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества».



Лауреатами премий стали режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кочаловский, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров, писатель Алексей Варламов, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, режиссер-постановщик Константин Феоктистов, создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов и другие.