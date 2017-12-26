26 декабря. Mossovetinfo.ru – Правительство России присудило премии в области культуры за 2017 год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Всего присуждено 12 премий в размере 2 миллионов рублей каждая. Премии присуждены «за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества».
Лауреатами премий стали режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кочаловский, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров, писатель Алексей Варламов, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, режиссер-постановщик Константин Феоктистов, создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов и другие.
23:39 Город Для первой линии «наземного метро» ЦППК закупает 23 электропоезда
23:02 Город Задержаны злоумышленники, напавшие на швейный цех в Москве
22:51 Город Собянин: социальные расходы в Москве выросли почти вдвое с 2010 года
21:28 ЧП, криминал В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании торгового центра
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве
18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы