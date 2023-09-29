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В России     03.10.2023 15:22

Правительство России продлило бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам

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Теги:  онлайн-ресурсы  социально значимые  бесплатный доступ  продление  правительство  интернет  государственные и муниципальные услуги 

3 октября — Mossovetinfo.ru — Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от баланса на счёте абонента в рамках программы «Доступный интернет» будет увеличена с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения. Постановление об этом (№1617 от 30 сентября 2023 года) подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сообщает пресс-служба Правительства. Подписанным документом внесены изменения в постановления Правительства от 31 декабря 2021 года №2606 и №2607.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Программа «Доступный интернет» реализуется в России по поручению Президента России Владимира Путина. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе «О связи».

Сведения об информационных ресурсах, включённых в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».

Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Теги: 
онлайн-ресурсы  социально значимые  бесплатный доступ  продление  правительство  интернет  государственные и муниципальные услуги 

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