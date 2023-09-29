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В России
03.10.2023, 15:22
Правительство России продлило бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам
3 октября — Mossovetinfo.ru — Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от ...
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В России
29.09.2023, 09:13
Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым обсудил формирование добровольческих подразделений для СВО
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, на встрече в четверг с заместителем Министра обороны Юн...
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В России
29.09.2023, 07:12
Минобороны РФ: в ночь на пятницу средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Российские военные заявили, что в ночь на пятницу, 29 сентября, было уничтожено одинна...