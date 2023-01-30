Правительство России расширило параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов

30 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Решение позволит ещё большему числу работников отрасли приобрести жильё на выгодных условиях.



"В первую очередь теперь льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний (а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы). Это позволит более чем в полтора раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит.



Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.



Скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Этот показатель снижен с 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц", - сказал Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 30 января 2023 года.



Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году.