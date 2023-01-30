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В России     30.01.2023 11:51

Правительство России расширило параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов

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Теги:  Россия  ипотека  льготы  параметры  IT 

30 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Решение позволит ещё большему числу работников отрасли приобрести жильё на выгодных условиях.

"В первую очередь теперь льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний (а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы). Это позволит более чем в полтора раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит.

Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.

Скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Этот показатель снижен с 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц", - сказал Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 30 января 2023 года.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году.

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Теги: 
Россия  ипотека  льготы  параметры  IT 

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