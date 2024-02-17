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В России     26.02.2024 09:39

Правительство России утвердило правила отчуждения федерального имущества

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Теги:  Правительство России  значимые объекты  отчуждение 

26 февраля — Mossovetinfo.ru — Постановлением от 22 февраля 2024 года №208 утверждён порядок подготовки решений Правительства об отчуждении федерального имущества, сообщает пресс-служба федерального правительства. Отмечается, что решение принято с целью создания условий для привлечения инвестиций, модернизации и технологического развития экономики и распространяется на значимые объекты федерального имущества, на которые не распространяются нормы приватизации.

Основанием для подготовки решений об отчуждении федерального имущества могут служить поручения или указания Президента, а также поручения Председателя Правительства или его заместителя, координирующего работу федеральных органов власти по вопросам управления государственной собственностью.

Решения Правительства об отчуждении федерального имущества будут предусматривать способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату путём зачисления денежных средств на счёт Федерального казначейства, передачу федерального имущества покупателю и другие условия отчуждения.

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Теги: 
Правительство России  значимые объекты  отчуждение 

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