Правительство России утвердило правила отчуждения федерального имущества

26 февраля — Mossovetinfo.ru — Постановлением от 22 февраля 2024 года №208 утверждён порядок подготовки решений Правительства об отчуждении федерального имущества, сообщает пресс-служба федерального правительства. Отмечается, что решение принято с целью создания условий для привлечения инвестиций, модернизации и технологического развития экономики и распространяется на значимые объекты федерального имущества, на которые не распространяются нормы приватизации.



Основанием для подготовки решений об отчуждении федерального имущества могут служить поручения или указания Президента, а также поручения Председателя Правительства или его заместителя, координирующего работу федеральных органов власти по вопросам управления государственной собственностью.



Решения Правительства об отчуждении федерального имущества будут предусматривать способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату путём зачисления денежных средств на счёт Федерального казначейства, передачу федерального имущества покупателю и другие условия отчуждения.