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26.02.2024, 09:39
Правительство России утвердило правила отчуждения федерального имущества
26 февраля — Mossovetinfo.ru — Постановлением от 22 февраля 2024 года №208 утверждён порядок подготовки решений Правите...
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В России
18.02.2024, 15:06
Противник потерял в районе Авдеевки более 1500 военнослужащих - Минобороны РФ
18 февраля — Mossovetinfo.ru — "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» по...
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В России
17.02.2024, 09:52
Обновлена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России на период до 2030 года
17 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию ра...