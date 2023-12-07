Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры, - распоряжение от 11 декабря 2023 года №3550-р о внедрение цифровых технологий в культурное пространство подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сообщает в воскресенье пресс-служба федерального правительства России.



Стратегические направления цифровой трансформации синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года.



Стратегическое направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли.



«Сервис “ГосБилет» предполагает разработку единой цифровой среды для учёта и анализа всех билетов на культурные мероприятия в России. Её создание избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата.



Проект «Единый читательский билет» позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами как офлайн, так и онлайн, а самим библиотекам – дополнять фонды с учётом потребностей читателей. Для этого планируется создание единого реестра читателей и единого реестра изданий.



Инициативы «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники» предполагают направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь.



На развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли нацелены проекты «Культурный регион, типовое облачное решение» и «Домен "Культура"». Они в том числе предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, разработку цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем отрасли на единую цифровую платформу «ГосТех».