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В России     17.12.2023 11:11

Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры

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Теги:  Россия  культура  развитие  стратегия  отрасль  цифровая трансформация 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры, - распоряжение от 11 декабря 2023 года №3550-р о внедрение цифровых технологий в культурное пространство подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сообщает в воскресенье пресс-служба федерального правительства России.

Стратегические направления цифровой трансформации синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года.

Стратегическое направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли.

«Сервис “ГосБилет» предполагает разработку единой цифровой среды для учёта и анализа всех билетов на культурные мероприятия в России. Её создание избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата.

Проект «Единый читательский билет» позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами как офлайн, так и онлайн, а самим библиотекам – дополнять фонды с учётом потребностей читателей. Для этого планируется создание единого реестра читателей и единого реестра изданий.

Инициативы «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники» предполагают направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь.

На развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли нацелены проекты «Культурный регион, типовое облачное решение» и «Домен "Культура"». Они в том числе предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, разработку цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем отрасли на единую цифровую платформу «ГосТех».

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Теги: 
Россия  культура  развитие  стратегия  отрасль  цифровая трансформация 

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