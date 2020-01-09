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В России     09.01.2020 09:00

Праздничные и выходные дни в России в 2020 году

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Теги:  Роструд  выходные  праздничные дни 

9 января. Mossovetinfo.ru – Восемь сокращенных рабочих недель, связанных с переносами праздничных дней, выпадающих на выходные, ожидают россиян в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Сокращенные рабочие недели ожидают россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

В январе сокращенной будет первая рабочая неделя после новогодних каникул, которая будет состоять всего из двух рабочих дней: 9 и 10 января. В феврале сокращенной будет последняя рабочая неделя, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества будет всего 4 рабочих дня: с 25 по 28 февраля.

В марте в связи с празднованием Международного женского дня на второй рабочей неделе будет четыре рабочих дня: с 10 по 13 марта. Кроме того, в последнюю неделю апреля в связи с празднованием Дня весны и труда также будет 4 рабочих дня: с 27 по 30 апреля.

В мае в связи с переносом выходных первая рабочая неделя будет состоять всего из трех рабочих дней: с 6 по 8 мая. Следующая рабочая неделя также будет сокращена из-за празднования Дня Победы.

В июне сокращенная рабочая неделя ожидается в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Последняя сокращенная рабочая неделя ожидает москвичей в ноябре: из-за празднования Дня народного единства первая рабочая неделя месяца будет разбита на два отрезка по два рабочих дня: 2-3 и 5-6 ноября.


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Теги: 
Роструд  выходные  праздничные дни 

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