28 апреля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на отмену торжественного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах пройдут праздничные салюты, сообщил командующий Западным военным округом Александр Журавлев.



Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, будет запущено несколько тысяч фейерверков. По традиции, каждый залп будет поименован в честь павших защитников страны, тружеников тыла, полководцев.



Помимо Москвы, праздничные салюты пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.



Ранее президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы в связи с распространением коронавируса.