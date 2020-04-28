28 апреля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на отмену торжественного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах пройдут праздничные салюты, сообщил командующий Западным военным округом Александр Журавлев.
Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, будет запущено несколько тысяч фейерверков. По традиции, каждый залп будет поименован в честь павших защитников страны, тружеников тыла, полководцев.
Помимо Москвы, праздничные салюты пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.
Ранее президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы в связи с распространением коронавируса.
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