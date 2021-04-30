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В России     30.04.2021 23:02

Президент подписал закон о запрете на изъятие у граждан домашних животных за долги

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Теги:  животные  долги  изъятие  закон  подписание 

30 апреля. – Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие у граждан домашних животных за долги. Исключение составят животные, которые находятся в дельфинариях, океанариумах и зоопарках, поскольку они используются для извлечения прибыли.

Закон об изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России был принят 13 апреля Госдумой в третьем, финальном запрещает изымать у должников их домашних животных по исполнительным документам. Правительство России поддержало инициативу депутатов.

Часть первая статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дополнена новым абзацем следующего содержания: «домашних животных, определенных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и которые не используются в предпринимательской деятельности"».

Принятый в 2018 году «закон о животных», определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания.

Ранее законодателями было запрещено изымать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Фото: ИА МОССОВЕТ


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Теги: 
животные  долги  изъятие  закон  подписание 

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