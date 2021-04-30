Президент подписал закон о запрете на изъятие у граждан домашних животных за долги

30 апреля. – Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие у граждан домашних животных за долги. Исключение составят животные, которые находятся в дельфинариях, океанариумах и зоопарках, поскольку они используются для извлечения прибыли.



Закон об изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России был принят 13 апреля Госдумой в третьем, финальном запрещает изымать у должников их домашних животных по исполнительным документам. Правительство России поддержало инициативу депутатов.



Часть первая статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дополнена новым абзацем следующего содержания: «домашних животных, определенных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и которые не используются в предпринимательской деятельности"».



Принятый в 2018 году «закон о животных», определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания.



Ранее законодателями было запрещено изымать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.



Фото: ИА МОССОВЕТ

