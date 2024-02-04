14 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Федеральный закон от 14.02.2024 № 11-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон предусматривает механизм конфискации имущества за фейки о российской армии а также - вводится лишение за это званий и госнаград.
Закон вносит дополнение в ст. 280.4 УК РФ в целях отнесения к деятельности, направленной против безопасности России, всех преступлений диверсионной направленности. В целях пресечения финансирования таких преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности страны, закон дополняет УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых для их финансирования.
Также законом устанавливается повышенная уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Кроме того, законом предусматривается возможность по решению суда применить дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности РФ.
Госдума приняла закон 31 января. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил
, что «абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим». «Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — также сказал он.