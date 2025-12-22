Президент РФ призвал укреплять институты федерализма, поддерживать точки роста регионов

24 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании Совета Федерации, которое завершает осеннюю парламентскую сессию и призвал укреплять институты федерализма.



Глава государства подчеркнул, что парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. «Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан, укрепления национальной безопасности, развития экономики, социальной сферы», сообщает пресс-служба Совета Федерации.



По словам Владимира Путина, для сенаторов 2025 год был особенно значим ещё и потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже XX и XXI веков. «Тогда, четверть века назад, по сути, и был очерчен современный облик Совета Федерации. В результате, все регионы приобрели большее влияние на федеральном уровне».



Президент отметил, что варианты формирования Совета Федерации с годами менялись, но его правовая и политическая природа, предназначение, миссия неизменны. «Это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе. Это участие в принятии значимых государственных решений, укрепление международных позиций страны через парламентскую дипломатию. И, конечно, Совет Федерации по факту обеспечивает взаимосвязь между уровнями единой публичной власти».



Владимир Путин призвал активнее, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки. «И контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением, – так же как и представителей общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодёжных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок, объединений граждан. У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития. Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма. Они жизненно важны для будущего страны», — подчеркнул глава государства.



Он отметил, что сегодня среди сенаторов девять Героев России, участники специальной военной операции, а сам Совет Федерации стал настоящей кадровой школой.

Президент РФ поблагодарил сенаторов за работу, за неизменное внимание к героям, участникам боевых действий, их семьям, к вопросам ключевой демографической повестки, к проблемам правовой и социально-экономической интеграции исторических регионов, за участие в работе над федеральным бюджетом.



Особое внимание Путин в своем выступлении уделил взаимосвязи общефедеральной и региональной политики (цитата по стенограмме сайта Кремля):



«Обращаюсь сейчас и к вам, и к Правительству: нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки – и контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением, – так же как и представителей общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодёжных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок, объединений граждан.



У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития. Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма. Они жизненно важны для будущего страны.



Знаю, что в Совете Федерации регулярно проходят дни регионов России, практикуются выездные мероприятия. Я вас прошу и дальше наращивать вовлечённость регионов в эту общую, совместную работу.



У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать, и это наша с вами и ваша в данном случае святая обязанность. Каждый из вас, сенаторов России, – это политик и законодатель.



Но в то же время вы все неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов и должны не просто досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей, чтобы они никогда не выпадали из общей повестки страны, из поля зрения министерств и ведомств, исполнительных органов власти».



Фото: сайт Кремля: Заседание Совета Федерации. С Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Фото: Алексей Никольский, МИА «Россия сегодня»

