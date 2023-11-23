Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил России

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.



Согласно указу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.



Увеличение численности вооруженных сил России обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО, сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ.