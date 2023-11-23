 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     02.12.2023 13:10

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Вооруженные Силы России  численность Президент  указ  Минобороны 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Согласно указу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

Увеличение численности вооруженных сил России обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО, сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Вооруженные Силы России  численность Президент  указ  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:10 В России Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил России

11:06 Город (Москва и область) В Москве усовершенствовали порядок определения размера оплаты за отопление

14:58 Происшествия Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров - МЧС России

12:42 Происшествия В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют

09:39 Другое Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg

Актуальные материалы

11:26 В мире Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР

19:34 Город (Москва и область) Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

08:21 Город (Москва и область) Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru