27 февраля. Mossovefinfo.ru – Российские туристы, которые отказываются от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за ситуации с коронавирусом, имеют право получить обратно все средства, потраченные на оплату поездки, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Ростуризма.
Туристическим компаниям рекомендовано временно прекратить продажу туристических туров в указанные страны.
Если туристическая поездка уже началась и была прервана из-за ситуации с коронавирусом, туристы имеют право на возмещение части уплаченной за тур суммы в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Российские туристы, которые прибыли в указанные страны самостоятельно, а приобретали лишь отдельные услуги (перевозка, размещение, экскурсии и так далее) могут обращаться за возвратом денежных средств по месту приобретения согласно гражданскому кодексу и законодательству о защите прав потребителей.
Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендовл россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения ситуации с коронавирусом.
10:36 В России При отмене тура в Италию, Иран или Южную Корею из-за коронавируса туристы могут требовать возврата средств
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