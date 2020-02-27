27 февраля. Mossovefinfo.ru – Российские туристы, которые отказываются от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за ситуации с коронавирусом, имеют право получить обратно все средства, потраченные на оплату поездки, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Ростуризма.



Туристическим компаниям рекомендовано временно прекратить продажу туристических туров в указанные страны.



Если туристическая поездка уже началась и была прервана из-за ситуации с коронавирусом, туристы имеют право на возмещение части уплаченной за тур суммы в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.



Российские туристы, которые прибыли в указанные страны самостоятельно, а приобретали лишь отдельные услуги (перевозка, размещение, экскурсии и так далее) могут обращаться за возвратом денежных средств по месту приобретения согласно гражданскому кодексу и законодательству о защите прав потребителей.



Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендовл россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения ситуации с коронавирусом.