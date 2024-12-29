Другие материалы
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В России
06.01.2025, 18:28
Причиной массового сбоя в работе интернет-сервисов в РФ стала авария на магистральной сети
6 января — Mossovetinfo.ru — Массовый сбой интернет-сервисов в России связан с аварией на магистральной сети одного ...
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В России
30.12.2024, 18:22
Путин обязал нелегальных мигрантов уехать из России до 30 апреля или легализоваться
30 декабря — Mossovetinfo.ru — Иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 год...
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В России
29.12.2024, 15:56
Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
29 декабря — Mossovetinfo.ru — Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, на...