 
Актуальные темы:
В России     28.05.2021 17:22

Прием заявок на выплаты семьям школьников начнут в середине июля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выплаты  Минтруда  заявки 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Прием заявок на выплату семьям с детьми школьного возраста 10 тысяч рублей начнется в середине июля, Сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», - сообщила Баталина.

По словам замминистра, точная дата приема заявлений будет определена постановлением правительства.

Баталина также рассказала, что подать заявление можно будет до 1 ноября, а выдавать выплаты начнут в августе.

О единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста 10 тысяч рублей президент России Владимир Путин объявил 21 апреля в ходе послания к Федеральному собранию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выплаты  Минтруда  заявки 

Возврат к списку

Лента новостей

17:22 В России Прием заявок на выплаты семьям школьников начнут в середине июля

16:13 В мире Директор Ryanair назвал «неправдивой и неточной» расшифровку переговоров Минска с пилотом

14:48 Город (Москва и область) Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве остается высоким - Собянин

14:33 Город (Москва и область) Станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года

13:37 Происшествия Обвиняемые по «делу Голунова» получили от 5 до 12 лет колонии

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru