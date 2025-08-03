Другие материалы
В России
11.08.2025, 09:26
Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления - Максут Шадаев
Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления
В России
06.08.2025, 10:34
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения важнейших переговоров
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву в среду, 6 августа, утром
В России
03.08.2025, 08:39
В ночь на 3 августа над Россией сбили 93 украинских беспилотника - Минобороны РФ
В ночь на 3 августа над регионами России уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотника