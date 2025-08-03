 
В России     11.08.2025 09:26

Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления - Максут Шадаев

11 августа — Mossovetinfo.ru — «Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления, перевод госуслуг в цифровой вид», рассказал «Эксперту» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Основной итог нацпрограммы — это формирование цифрового фундамента, благодаря которому стала возможной дальнейшая трансформация всех отраслей. Была создана инфраструктура скоростного интернета для бюджетных учреждений: подключено более 40 тыс. зданий школ, свыше 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, порядка 10 тыс. учреждений культуры. Интернет пришел в сельские населенные пункты. Это дало гражданам доступ к услугам, сервисам и другим возможностям скоростного интернета», - сообщил Шадаев.

«В 2022 году Россия вошла в топ-10 Всемирного банка по цифровизации госуправления. По опросам ВЦИОМа и «Общероссийского народного фронта», именно цифровизация госуслуг занимала лидирующие позиции в рейтинге наиболее заметных для населения результатов нацпроектов с 2021 по 2024 год», - отметил Шадаев.

По мнению главы Минцифры, «Цифровая трансформация отраслей и систем государственного управления — задача стратегическая. Без участия правительства, протекционизма и прямого дотирования разработок и внедрения эта трансформация растянется на долгие годы, если вообще произойдет. Как эта задача решается в России с помощью нацпроектов, где есть отставание, а где мы уже обогнали весь мир»,

В интервью глава Минцифры подробно рассказал о подходах и решении кадровых вопросов и задач в сфере технологического суверенитета.

