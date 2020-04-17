17 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия сохраняет медленный и плавный прирост заболевших коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора.



«Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста, и сохраняя его от 14% до 17% в день», - рассказала Попова.



При этом глава Роспотребнадзора отметила, что эффект от всех мер, принимаемых против распространения коронавируса, уже есть, а также подчеркнула, что Россия не боится называть все реальные цифры по заражению коронавирусом.



Всего в России на 17 апреля зафиксировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 2590 человек, умерли - 273.