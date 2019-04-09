9 апреля. Mossovetinfo.ru – Приток мигрантов в Россию в 2018 году стал самым низким за всю постсоветскую историю России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
В течение года в Россию прибыло 124 900 иностранцев. По сравнению с 2017 годом количество приехавших мигрантов сократилось на 4%, в то время как число выехавших из страны иностранцев выросло на 16,9%.
Отмечается, что сокращение числа мигрантов происходит на фоне естественной убыли населения. Если в 2017 году приехавшие мигранты компенсировали эту убыль, и население страны даже выросло на 77 тысяч человек, то в 2018 году мигранты восполнили убыль населения лишь на 57,2%.
Сообщается, что численность мигрантов, приезжающих в Россию, сократилась практически из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Особенно сильно сократилось количество мигрантов, приезжающих в Россию из Узбекистана и с Украины. Ранее эти страны являлись крупнейшими миграционными донорами для России.
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