9 апреля. Mossovetinfo.ru – Приток мигрантов в Россию в 2018 году стал самым низким за всю постсоветскую историю России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.



В течение года в Россию прибыло 124 900 иностранцев. По сравнению с 2017 годом количество приехавших мигрантов сократилось на 4%, в то время как число выехавших из страны иностранцев выросло на 16,9%.



Отмечается, что сокращение числа мигрантов происходит на фоне естественной убыли населения. Если в 2017 году приехавшие мигранты компенсировали эту убыль, и население страны даже выросло на 77 тысяч человек, то в 2018 году мигранты восполнили убыль населения лишь на 57,2%.



Сообщается, что численность мигрантов, приезжающих в Россию, сократилась практически из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Особенно сильно сократилось количество мигрантов, приезжающих в Россию из Узбекистана и с Украины. Ранее эти страны являлись крупнейшими миграционными донорами для России.