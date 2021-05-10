Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

11 мая. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в России сделали уже 21,5 миллиона человек. Об этом сообщил журналистам президент страны Владимир Путин.



«Результаты очень хорошие по стране. Хотел бы призвать людей, не теряя время, делать прививку», - сказал президент России.



«Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования», - подчеркнул Путин.