 
Актуальные темы:
В России     10.05.2021 15:36

Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в России сделали уже 21,5 миллиона человек. Об этом сообщил журналистам президент страны Владимир Путин.

«Результаты очень хорошие по стране. Хотел бы призвать людей, не теряя время, делать прививку», - сказал президент России.

«Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования», - подчеркнул Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

11:35 В мире СБ ООН 10 мая проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

13:57 Мнения Эксперты предупредили о росте цен на жилье в Подмосковье из-за реновации

13:24 В России Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru