21 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной воз...

14 июля — Mossovetinfo.ru — Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме по мере роста спроса и исчерпа...