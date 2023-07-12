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В России     21.07.2023 11:01

Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет - Картаполов

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Теги:  Картаполов  срочная служба  призывной возраст  Госдума  с 18 до 30 лет 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет, передает ТАСС.

Парламентарий уточнил, что нижний предел в 18 лет было решено оставить в связи с тем, что многие россияне хотят пойти служить именно в этом возрасте.

14 июня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года. Авторами законопроекта стали депутаты во главе с Председателем Комитета по обороне,сообщает сайт Госдумы.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в пояснительной записке принятого 14 июня законопроекта.

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Теги: 
Картаполов  срочная служба  призывной возраст  Госдума  с 18 до 30 лет 

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