Другие материалы
-
В России
21.07.2023, 11:01
Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет - Картаполов
21 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной воз...
-
В России
14.07.2023, 13:44
Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ
14 июля — Mossovetinfo.ru — Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме по мере роста спроса и исчерпа...
-
В России
12.07.2023, 18:46
Завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер» Минобороны
12 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы России в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной тех...