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В России     22.12.2020 11:07

Проанализированные в России штаммы COVID-19 не несут повышенной угрозы - центр «Вектор»

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Теги:  коронавирус  исследования  мутация  угроза 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Выявленные в России штаммы коронавируса не имеют значимых изменений и не несут повышенной угрозы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, в целом изменения коронавируса очень ограничены. Большинство штаммов очень похожи друг на друга и не отличаются больше, чем 0,1%. Поэтому говорить о повышенной угрозе новых штаммов невозможно.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что за 5-7 лет коронавирус может мутировать, что может привести к ускорению его распространения, однако при этом, он будет вызывать меньше осложнений.


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Теги: 
коронавирус  исследования  мутация  угроза 

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