22 декабря. Mossovetinfo.ru - Выявленные в России штаммы коронавируса не имеют значимых изменений и не несут повышенной угрозы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.



По словам Максютова, в целом изменения коронавируса очень ограничены. Большинство штаммов очень похожи друг на друга и не отличаются больше, чем 0,1%. Поэтому говорить о повышенной угрозе новых штаммов невозможно.



Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что за 5-7 лет коронавирус может мутировать, что может привести к ускорению его распространения, однако при этом, он будет вызывать меньше осложнений.