27 июля. Mossovetinfo.ru – Продажи крепкого алкоголя резко выросли в России во II квартале 2020 года, в период самоизоляции, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Сообщается, что в апреле-июне продажи виски, рома, текилы, горьких настоек и других крепких алкогольных напитков выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, водка и коньяк не входят в этот список, они относятся к другим категориям алкогольной продукции.
В целом же рост продаж алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в указанный период составил 3%.
По мнению экспертов, рост продаж объясняется тем, что в период самоизоляции люди стали закупать алкоголь впрок, кроме того, продажи в розничных сетях выросли из-за закрытия баров и ресторанов, а также из-за невозможности купить алкоголь в магазинах duty free во время путешествий.
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