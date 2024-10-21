Проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы принят Госдумой в первом чтении

24 октября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению.



В 2024 году ожидается рост ВВП на 3,9 % при среднемировом значении 3,2 %. В 2025 году прогнозируются доходы федерального бюджета – 40 трлн 296 млрд рублей. Это в номинальном выражении на 11,6 % больше, чем в текущем году. Причем важно, что их рост осуществляется именно за счет роста ненефтегазовых доходов — доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет до 72,9 %.



По прогнозу Минфина расходы при этом увеличатся на 5,2%, до 41,47 трлн руб. В процентах к растущему размеру экономики ожидается сокращение расходов с 20,1% ВВП в 2024 году до 19,3% в 2025-м, доходы при этом немного вырастут — с 18,4% до 18,8% ВВП.



Объем инвестиций, согласно прогнозу, за три года увеличится на 51,7%, с 34,04 трлн руб. в 2023 году до 51,65 трлн руб. в 2027-м.



С 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза (с 16 трлн 713 млрд рублей).



Все три года казна будет дефицитной. В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 1,2 трлн руб. (0,5% к ВВП) — более чем втрое меньше оценки на 2024-й год (3,3 трлн руб., или 1,7% к ВВП).



В 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 руб. за доллар. В дальнейшем рубль продолжит ослабление, как ожидается, в 2026 и 2027 годах его курс превысит 100 руб./$.