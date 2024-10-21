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В России
24.10.2024, 14:39
Проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы принят Госдумой в первом чтении
24 октября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и ...
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В России
22.10.2024, 17:35
Госдума одобрила законопроекты ужесточающие миграционную политику
22 октября — Mossovetinfo.ru — Госдума в первом чтении одобрила ряд законопроектов ужесточающих миграционную полит...
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В России
21.10.2024, 17:35
22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани
21 октября — Mossovetinfo.ru — 22–24 октября Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводи...