 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     24.10.2024 14:39

Проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы принят Госдумой в первом чтении

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Госдума  бюджет  прогноз  первое чтение 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению.

В 2024 году ожидается рост ВВП на 3,9 % при среднемировом значении 3,2 %. В 2025 году прогнозируются доходы федерального бюджета – 40 трлн 296 млрд рублей. Это в номинальном выражении на 11,6 % больше, чем в текущем году. Причем важно, что их рост осуществляется именно за счет роста ненефтегазовых доходов — доля ненефтегазовых поступлений в общем объёме вырастет до 72,9 %.

По прогнозу Минфина расходы при этом увеличатся на 5,2%, до 41,47 трлн руб. В процентах к растущему размеру экономики ожидается сокращение расходов с 20,1% ВВП в 2024 году до 19,3% в 2025-м, доходы при этом немного вырастут — с 18,4% до 18,8% ВВП.

Объем инвестиций, согласно прогнозу, за три года увеличится на 51,7%, с 34,04 трлн руб. в 2023 году до 51,65 трлн руб. в 2027-м.

С 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза (с 16 трлн 713 млрд рублей).

Все три года казна будет дефицитной. В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 1,2 трлн руб. (0,5% к ВВП) — более чем втрое меньше оценки на 2024-й год (3,3 трлн руб., или 1,7% к ВВП).

В 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 руб. за доллар. В дальнейшем рубль продолжит ослабление, как ожидается, в 2026 и 2027 годах его курс превысит 100 руб./$.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Госдума  бюджет  прогноз  первое чтение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:39 В России Проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы принят Госдумой в первом чтении

14:20 Происшествия ФАС выявила признаки дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей

13:46 Город (Москва и область) Мастер-классы на рыбных рынках столицы посетили более 10 тысяч детей — Сергунина

21:36 В мире Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

21:10 Происшествия В Турции произошла террористическая атака направленная на объекты аэрокосмической компании

Актуальные материалы

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru