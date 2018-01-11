В России 11.01.2018, 20:09 Путин заявил о желании США видеть Навального в руководстве России

Президент России Владимир Путин считает, что критика со стороны США о недопуске оппозиционера Алексея Навального до участия в выборах главы государства говорит о том, кого Вашингтон хочет видеть в рук...

В России 11.01.2018, 15:15 Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг годового максимума

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) электоральные рейтинги доверия политикам. В рейтинге доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в декабре достиг год...