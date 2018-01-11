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В России     11.01.2018 18:36

Проект закона о реновации жилья в России вынесут на обсуждение в феврале

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Теги:  Галина Хованская  реновация  снос пятиэтажек  жилье  программа реновации жилья  переселение  Госдума  законы  законопроекты 

Проект закона о реновации жилья в России будет вынесен на общественное обсуждение в феврале 2018 года. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Закон готов на 80-90 процентов. Думаю, что в феврале я его вынесу на общественное осуждение», — сказала Хованская на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она отметила, что законопроект разрабатывается в соответствии с поручением президента России. Он учитывает опыт программы реновации жилья в Москве, которая была утверждена в августе 2017 года. Программа рассчитана на 15 лет, в нее вошли более 5000 домов.

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Теги: 
Галина Хованская  реновация  снос пятиэтажек  жилье  программа реновации жилья  переселение  Госдума  законы  законопроекты 

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