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В России
11.01.2018, 20:09
Путин заявил о желании США видеть Навального в руководстве России
Президент России Владимир Путин считает, что критика со стороны США о недопуске оппозиционера Алексея Навального до участия в выборах главы государства говорит о том, кого Вашингтон хочет видеть в рук...
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В России
11.01.2018, 18:36
Проект закона о реновации жилья в России вынесут на обсуждение в феврале
Проект закона о реновации жилья в России будет вынесен на общественное обсуждение в феврале 2018 года. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и&nb...
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В России
11.01.2018, 15:15
Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг годового максимума
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) электоральные рейтинги доверия политикам. В рейтинге доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в декабре достиг год...