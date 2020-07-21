21 июля. Mossovetinfo.ru – Проезд по трассе М-12 Москва – Казань будет платным на всем протяжении дороги, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
По словам Петушенко, стоимость проезда составит около 2,5 рубля за километр. Таким образом проезд по всей трассе, протяженность которой, составит около 800 километров, обойдется автомобилистам в районе 1600 рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 надо ввести в эксплуатацию в 2024 году. В проект планируется вложить 650 миллиардов рублей. Ранее Петушенко заявил, что для финансирования строительства новой трассы могут быть выпущены «народные» облигации.
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