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В России     28.09.2022 16:14

Проезд в Грузию через Северную Осетию ограничен властями

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Теги:  Северная Осетия  Грузия  Верхний Ларс  указ  режим 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии – в Ардонском, Кировском район и Пригородном районах, а также во Владикавказе и своим указом ограничил въезд легкового автотранспорта на территорию республики в связи с очередями на границе с Грузией, сообщил в телеграм-канале глава региона.

«Эта мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы», - отмечается в сообщении.

«Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска «Верхний Ларс»», - пишет Меняйло.

«Кроме того, на въездах в республику и на МАПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы – они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку».


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Теги: 
Северная Осетия  Грузия  Верхний Ларс  указ  режим 

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