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В России     22.11.2021 17:07

Профильная комиссия Госдумы дала согласие на снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

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Теги:  Рашкин  Валерий Рашкин  лось  убийство лося  туша лося  Генпрокуратура  представление  Госдума  согласие  уголовное дело 

22 ноября, Mossovetinfo.ru - В Госдуме Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина (фракция КПРФ). Об этом сообщил Председатель Комиссии Отари Аршба. Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в ГД прошение об этом для привлечения парламентария как к административной, так и к уголовной ответственности.

Председатель комиссии отметил, что согласие не означает виновности или невиновности Рашкина, а лишь отвечает на представление Генпрокуратуры - «дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нашего коллеги и передачу материалов в суд в части касаемо административного правонарушения».

«Комиссия тринадцатью голосами «за», тремя голосами «против» проголосовала за то, чтобы дать это разрешение Генеральной прокуратуре», — подчеркнул председатель Комиссии.

Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 25 ноября

Напомним, что 29 октября, после задержания Рашкина в лесу с тушей лося, в Саратовской области было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сообщалось на сайте ГУ МВД по Саратовской области.

В сообщении говорится, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. Участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.

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Теги: 
Рашкин  Валерий Рашкин  лось  убийство лося  туша лося  Генпрокуратура  представление  Госдума  согласие  уголовное дело 

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