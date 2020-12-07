7 декабря. Mossovetinfo.ru - Производители прогнозируют рост цен на говядину, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков.



В 2020 году цены на говядину в России уже выросли, сообщает издание. В рознице рост цен составил 17,5%, оптовые цены также выросли на 6% по сравнению с ноябрем прошлого года.



Рост цен обусловлен падением курса рубля и подорожанием, в связи с этим, цен на импортную говядину, так как российские производители не могут покрыть все потребности российского рынка.



Также отмечается, что крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль, так как при существующих ценах производство говядины нерентабельно. Чтобы сделать производство говядины привлекательным для инвесторов, цены должны вырасти еще на 15%.



Кроме того, с 2022 года отменяются тарифные квоты на ввоз говядины в Россию. Квоты были введены в 2003 году и позволяли завезти в Россию определенный объем говядины по льготной тарифной ставке. В частности, в 2020 году к ввозу по льготной ставке было разрешено 570 тысяч тонн говядины. Однако из-за продовольственного эмбарго, введенного в России в ответ на европейские санкции, ввезти в страну смогут только 417 тысяч тонн.