Противник потерял в районе Авдеевки более 1500 военнослужащих - Минобороны РФ

18 февраля — Mossovetinfo.ru — "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км.", — сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12.00 18 февраля 2024 г.)



"Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв.км. Противник потерял более 1500 военнослужащих", - сообщается в Сводке Минобороны РФ 18 февраля.