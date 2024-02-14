Другие материалы
-
В России
18.02.2024, 15:06
Противник потерял в районе Авдеевки более 1500 военнослужащих - Минобороны РФ
18 февраля — Mossovetinfo.ru — "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» по...
-
В России
17.02.2024, 09:52
Обновлена Национальная стратегию развития искусственного интеллекта в России на период до 2030 года
17 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию ра...
-
В России
14.02.2024, 19:58
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения
14 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Второго форума будущих технологи...