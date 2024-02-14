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В России     18.02.2024 15:06

Противник потерял в районе Авдеевки более 1500 военнослужащих - Минобороны РФ

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Теги:  Авдеевка  Минобороны  сводка  ДНР 

18 февраля — Mossovetinfo.ru — "17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км.", — сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12.00 18 февраля 2024 г.)

"Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв.км. Противник потерял более 1500 военнослужащих", - сообщается в Сводке Минобороны РФ 18 февраля.

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Карта места

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Теги: 
Авдеевка  Минобороны  сводка  ДНР 

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