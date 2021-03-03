Проверка систем оповещения через сирены, теле- и радиоканалы пройдет в России 3 марта - МЧС

3 марта. Mossovetinfo.ru - 3 марта по всей России, во всех регионах, с 10.40 по местному времени, через уличные сирены и замещение телерадиоэфира, МЧС проведет плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.



МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.



"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", - говорится в официальном сообщении МЧС.



Аналогичная проверка в 2021 году запланирована и на 6 октября.