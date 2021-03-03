 
Актуальные темы: коронавирус
В России     03.03.2021 00:38

Проверка систем оповещения через сирены, теле- и радиоканалы пройдет в России 3 марта - МЧС

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  ГО  проверка  сирены  эфир 

3 марта. Mossovetinfo.ru - 3 марта по всей России, во всех регионах, с 10.40 по местному времени, через уличные сирены и замещение телерадиоэфира, МЧС проведет плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", - говорится в официальном сообщении МЧС.

Аналогичная проверка в 2021 году запланирована и на 6 октября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  ГО  проверка  сирены  эфир 

Возврат к списку

Лента новостей

00:38 В России Проверка систем оповещения через сирены, теле- и радиоканалы пройдет в России 3 марта - МЧС

19:50 Другое Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

18:54 Мнения Роспотребнадзор: первая волна коронавируса еще не закончилась

17:48 В мире США вслед за ЕС ввели против России санкции по делу Навального

16:59 Город (Москва и область) Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасном челлендже в TikTok

Актуальные материалы

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru