7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 7 июня ответит на вопросы россиян во время традиционной «Прямой линии» с президентом. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире «Прямую линию» покажут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и «ОТР». Послушать ответы президента на вопросы можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».