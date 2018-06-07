7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 7 июня ответит на вопросы россиян во время традиционной «Прямой линии» с президентом. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
В прямом эфире «Прямую линию» покажут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и «ОТР». Послушать ответы президента на вопросы можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
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