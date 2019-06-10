10 июня. Mossovetinfo.ru – Традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня в 12:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте Кремля.



Трансляцию «Прямой линии» можно будет увидеть на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», кроме того, услышать ответы президента можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».



На сайте Кремля отмечается, что президент страны ответит на вопросы граждан касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.



Задать вопросы Путину можно по телефону с помощью sms- и mms-сообщения, а также направив вопросы через специальный сайт, через мобильное приложение, и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подробнее о том, как задать вопросу президенту, можно узнать на сайте moskva-putinu.ru.



Впервые «Прямая линия» прошла в 2001 году. С тех пор программа стала традиционной. Всего состоялось уже 16 прямых линий с Путиным. В 2008-2011 годах, когда Путин занимал должность премьер-министра страны, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным».