27 мая. Mossovetinfo.ru – «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.



Ежегодную программу будут транслировать в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».



К сообщении на сайте Кремля отмечается, что Путин ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.



Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.



Подробнее о том, как можно задать вопрос президенту, написано на специальном сайте moskva-putinu.ru.



Впервые «Прямая линия» прошла в 2001 году. Всего было 15 выпусков. Когда Путин являлся премьер-министром России, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным» (2008-2011 годы).