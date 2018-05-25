Другие материалы
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В России
27.05.2018, 09:01
«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня
27 мая. Mossovetinfo.ru – «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня и начнется в 12:00 по московскому времени. Ежегодную программу будут транслировать в эфире телеканалов «Первый»...
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В России
25.05.2018, 16:40
МКС можно будет увидеть в российском небе с 25 мая по 2 июня
25 мая. Mossovetinfo.ru – Жители России смогут увидеть Международную космическую станцию с 25 мая по 2 июня, сообщается на официальном сайте Московского планетария. По яркости МКС может сопер...
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В России
25.05.2018, 11:03
Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»
25 мая. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Кузбаса Александр Мамонтов задержан по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на официальном сайте СК РФ. Также задержан начальник отде...