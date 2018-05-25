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В России     27.05.2018, 09:01

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Прямая линия 

27 мая. Mossovetinfo.ru – «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ежегодную программу будут транслировать в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

К сообщении на сайте Кремля отмечается, что Путин ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Подробнее о том, как можно задать вопрос президенту, написано на специальном сайте moskva-putinu.ru.

Впервые «Прямая линия» прошла в 2001 году. Всего было 15 выпусков. Когда Путин являлся премьер-министром России, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным» (2008-2011 годы).


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Прямая линия 

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